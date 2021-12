‘SardexDay, dalle radici al futuro’: una serata per celebrare i 12 anni della Community

“SardexDay, dalle radici al futuro” è il titolo dell’evento, che si terrà martedì 7 dicembre, in diretta dal Teatro Massimo di Cagliari, pensato per celebrare i 12 anni della Community SardexPay in Sardegna.

L’appuntamento, fissato alle 18 e fruibile in streaming per tutti, sarà un’importante occasione di incontro e condivisione tra gli iscritti al circuito della prima moneta complementare in Italia che da un decennio rappresenta il modello di un’economia collaborativa che, partito dalla Sardegna, si sta via via affermando in tutta Italia.

“È motivo di orgoglio per noi tornare alle radici di SardexPay, nel luogo in cui tutto è nato. SardexPay – ha dichiarato Marco De Guzzis, Ceo Sardex – è una community in costante espansione, oggi presente in 15 regioni d’Italia, ma abbiamo ben chiare le nostre origini. Ritrovare qui gli iscritti della Sardegna è un momento di celebrazione ma anche di riflessione molto importante per tutti noi e un segnale di riconoscimento per gli amici isolani che sono e sempre saranno al centro delle nostre relazioni”.

A far da cornice alla serata lo spettacolo teatrale MacBettu, di Alessandro Serra, andato in scena nei più grandi teatri mondiali e adesso omaggio speciale per il pubblico selezionato della Community SardexPay. L’idea della reinterpretazione del Macbeth di Shakespeare, questa volta recitato in sardo e, come nella più pura tradizione elisabettiana, interpretato da soli uomini, nasce nel corso di un reportage fotografico tra i carnevali della Barbagia per poi approdare sul palco. L’appuntamento esclusivo, riservato a un ristretto numero di partecipanti dal vivo, sarà fruibile per tutti in streaming sulle piattaforme social di SardexPay e su quelle partner.