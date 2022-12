Sardegna ancora inesplorata: un turista su otto visita solo il 10 per cento dell’Isola

La Sardegna è una destinazione ancora inesplorata dal turismo. Lo dicono i dati: un turista su 8 visita poco più del 10 per cento dell’Isola e solo il 20 per cento dei visitatori decide di andare oltre e visitare il resto. È ciò che è emerso dal report ‘Sardegna HoS – Trend di viaggio’, curato da Eager srl, l’azienda tecnologica sarda specializzata in analisi dei flussi turistici e presentata in occasione del primo incontro tra professionisti del settore, dedicato ai dati del turismo.

Ricca l’analisi, con alcune curiosità: Villasimius, Castiadas, Domus de Maria sono state le mete emergenti del 2022. La domanda turistica è cresciuta del 26 per cento: tra le mete top Olbia, Cagliari e Alghero, anche grazie all’offerta dei voli che almeno nella sessione turistica premia l’Isola. Il capoluogo è tra le mete cresciute di più in termini percentuali – soprattutto nei mesi di gennaio ed aprile, seguita da Stintino.

Sempre secondo il rapporto, il turismo regionale è cresciuto anche nel post pandemia, con particolare attenzione per i siti culturali e i parchi. Percentuali consistenti di crescita sia per le mete naturali e all’aria aperta, come ad esempio il Parco regionale di Porto Conte, il Parco nazionale dell’Asinara e l’isola di Tavolara, sia per i luoghi di cultura come il Museo civico Giovanni Marongiu, Porto Flavia e il compendio di Garibaldi.

Infine, alcuni dei luoghi che hanno adottato sistemi di prenotazione e gestione dei flussi controllati, hanno registrato non solo un aumento della domanda, ma anche una crescita di tutta l’area circostante e migliore ridistribuzione dei flussi, come nel caso di Cala Goloritzè, dove la gestione controllata degli accessi e il sistema di prenotazione online ha consentito la crescita delle mete alternative consigliate come Cala Mariolu, Cala Sisine e Cala Biriala”.

Il report Sardegna HoS- Trend di viaggio 2022 si è basato su un campione di 170 mila utenti e più di 35 milioni di data points anonimizzati e aggregati raccolti negli ultimi 3 anni.