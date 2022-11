Salvini fa il ministro su Fb: “Tra le 117 opere ferme ci sono anche nove dighe in Sardegna”

“Questo è l’elenco delle 117 opere pubbliche ferme e commissariate in Italia“. Dice così Matteo Salvini, da ministro delle Infrastrutture, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook. Il capo della Lega si presenta davanti alle telecamere con un elenco e cita per esempio “le nove dighe in Sardegna“

Salvini promette che “chiederemo anche a voi, come lo chiediamo a sindaci e imprenditori le segnalazioni su situazioni da sbloccare”. Salvini, nello stesso video, prende in mano anche un plico e aggiunge: “Stiamo lavorando anche sul nuovo Codice degli appalti per togliere burocrazia, tempi morti, sprechi e lungaggini”.

