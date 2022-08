Ryanair prepara i rincari: tariffe più alte e addio ai biglietti da 1 a 9,99 euro

Il carocarburante cambia anche la politica di Ryanair che in Sardegna ha ormai una base importanti con voli da tutti i tre scali di Cagliari, Olbia e Alghero. La compagnia irlandese ha annunciaot aumento e la fine della politica tariffaria super scontata con biglietti da 0,99 a 9,99 euro.

Ad annunciarlo, qualche giorno fa, è stato il fondatore e amministratore delegato Michael O’Leary, intervistato da Bbc Radio 4. Il manager ha fatto un discorso mo,lto articolato sull’inflazione e spiegato che il settore delle low cost sta risentendo non poco dell’aumento del petrolio in seguito alla guerra in Ucraiana e al minore utilizzo in Europa del gas russo.

“Non ci saranno più voli a 10 euro. La nostra tariffa media è stata l’anno scorso di 40 euro, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni. I biglietti da a 0,99 a 9,99 euro penso che non si vedranno per un certo numero di anni” Ryanair continuerà comunque ad avere «milioni di posti a 19,99 euro, 24,99 e 29,99“, ha sottolineato O’Leary, a cui andranno aggiunti i costi aggiuntivi, a cominciare da quelli per i bagagli.