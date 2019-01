Novità per chi vuole avviare un’iniziativa imprenditoriale: Resto al Sud, il programma di incentivi del Governo da un miliardo e 250 milioni, gestito da Invitalia, allarga la sua platea. Il programma, destinato a otto regioni del Mezzogiorno – con la Sardegna anche Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia – era finora riservato solo ai giovani under 36, ma con la legge di Bilancio 2019 è stato esteso fino ai 46 anni di età e ai liberi professionisti.

I requisiti. Ci sono però alcune regole da rispettare: i liberi professionisti per accedere a “Resto al Sud”, nei dodici mesi che precedono la richiesta di agevolazione a Invitalia, non dovranno essere titolari di partita Iva per un’attività analoga a quella proposta per il finanziamento. E dovranno mantenere la sede operativa nelle regioni del Mezzogiorno interessate. Per esempio potranno usufruire delle agevolazioni anche i professionisti, ex dipendenti di uno studio, che decidessero di aprirne uno proprio. Ma anche chi volesse uscire da una situazione di precariato o da una situazione di lavoro irregolare. In pratica è una chance in più per chi vuole puntare sulle proprie competenze ma ha difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro. Proprio per questo è stata elevata a 46 anni l’età per fruire dei benefici.

I numeri. Fino a oggi in tutta Italia, come si può vedere nel ‘contatore’ inserito nel sito internet dedicato al programma, sono nate circa 2.200 imprese nel Mezzogiorno e sono stati creati 8.300 posti di lavoro. Positivi i dati relativi alla Sardegna: nell’Isola sono già nate 122 imprese, per un investimento totale di 6 milioni e 489mila euro, con 411 porti di lavoro creati. La provincia che al momento ha fatto più incetta di incentivi è Cagliari, con 38 nuove imprese e 2,137 milioni, segue Sassari con 24 nuove imprese finanziate con 1,233 milioni e l’Ogliastra con 17 per 966mila euro.

I settori. La maggior parte delle nuove imprese, secondo i dati nazionali di Invitalia, si concentrano nel settore delle attività legate al turismo e alla cultura, al secondo posto le attività manifatturiere e artigianali , i servizi alla persona, servizi alle piccole e medie imprese, Ict e costruzioni.

Come funziona. Il finanziamento Resto al Sud copre il 100 per cento delle spese ammissibili e consiste in un contributo a fondo perduto pari al 35 per cento dell’investimento complessivo, un finanziamento bancario pari al 65 per cento dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi.

L’importo massimo del finanziamento erogabile è di 50mila euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200mila euro. Le domande, corredate da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, vanno inviate a Invitalia, attraverso la piattaforma dedicata, accessibile dal sito web.

L’Agenzia esamina i progetti in base all’ordine cronologico di arrivo e ne valuta la sostenibilità tecnico-economica, dando una prima risposta formale entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. In tutte le Regioni sono stati individuati enti accreditati a inoltrare la domanda e fornire assistenza, come l’Aspal con i suoi Centri per l’impiego, e istituti di credito convenzionati.

Marzia Piga