È stato confermato anche con la Finanziaria del 2010 il progetto ‘Resto al Sud’ di cui fa parte anche Sardegna, che prevede il sostegno alla nascita di nuove attività imprenditoriali, avviate dai giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno. Il bando è aperto anche agli under 46 e ai liberi professionisti che possiedono la partita Iva. Insieme alla Sardegna, fanno parte del progetto: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. L’obiettivo è dare un’opportunità a chi vuole costruire un futuro professionale nella propria terra senza dover andare a cercare fortuna nelle regioni del nord.

Nella manovra è previsto uno stanziamento di un miliardo e duecentocinquanta milioni di euro che serviranno a finanziare, tra le tante cose, attività legate ai servizi per il turismo, ristorazione, piccoli trasporti, agricoltura, allevamenti e cultura. Per ogni progetto si potrà ricevere un fondo fino a 200mila euro, destinato alle persone che non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nono sono titolari di altre imprese attive o che non hanno beneficiato di agevolazioni negli ultimi tre anni.

Il 35 per cento delle risorse è a fondo perduto, il restante 65 per cento si può restituire in otto anni. Non è necessario presentare particolari garanzie per ottenere il finanziamento e i fondi vengono assegnati a chi arriva primo nella presentazione della domanda, ma ogni progetto verrà analizzato. Per avere maggiori informazioni e per l’invio delle domande basta consultare il sito web di Invitalia.