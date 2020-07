Guspini, Arbus, Buggerru e Fluminimaggiore, quattro centri della Sardegna sud occidentale, rispondono, con un filmato condiviso, alla crisi che sta investendo in questi mesi l’Isola e che ha minato sul nascere la stagione turistica. I Comuni hanno così deciso di fare rete e hanno dato vita a una collaborazione per provare a raccontare, in 90 secondi, un territorio in grado di offrire un’esperienza lontana dallo stereotipo del turismo in Sardegna, invitando a vivere un esperienza di turismo sostenibile lontano dai grandi circuiti e immerso in un ambiente che mantiene ancora intatto tutto il suo fascino.

Dalla natura selvaggia, alle piccole realtà sociali in cui è ancora possibile entrare a contatto con una parte poco conosciuta della Sardegna ma non per questo meno appagante per il turista. Adesso viene la parte più difficile che è quella di veicolare il messaggio attraverso i giusti canali.