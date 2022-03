Politiche agricole e credito: prosegue il tour di Coldiretti

La novità della nuova Pac e gli effetti che avrà sulle aziende agricole sarà al centro dell’incontro che si terrà mercoledì prossimo, 9 marzo, alle 18.30 a Macomer, nelle ex Caserme Mura. L’incontro promosso da Coldiretti Nuoro Ogliastra è rivolto a tutti gli allevatori e agricoltori del Marghine e della Planargia, segue il partecipato incontro avuto la scorsa settimana a Tertenia che ha aperto il tour dell’organizzazione in tutto il territorio.

Durante l’incontro, oltre alla novità della Pac, che saranno illustrate dal responsabile provinciale, Mario Golosio, sarà presentato dal responsabile Psr di Coldiretti Sardegna, Alfonso Orefice, il bando del primo insediamento rivolto ai giovani under 41 a cui si potrà presentare domanda dal prossimo primo aprile. Durante l’incontro, il consulente Luigi Sau, presenterà anche il nuovo servizio sull’accesso al credito in agricoltura.

“Sarà un incontro aperto, un confronto diretto con i nostri soci del territorio – spiega il presidente di Coldiretti Nu-Og, Leonardo Salis -. Oltre alle novità sulla Pac e del bando del primo insediamento, parleremo anche della grave crisi che sta attanagliando il mondo agricolo che nei giorni scorsi ci ha portato in piazza e degli interventi messi in campo dalla Regione. Spazieremo dunque dalla parte tecnica a quella sindacale e sarà un confronto senza filtri che ci consentirà di approfondire le tante tematiche e novità agricole”.

L’appuntamento è per mercoledì 9, alle ore 18.30 a Macomer, nelle ex Caserme Mura in via Gramsci.