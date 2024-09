Pnrr, finanziati 2.275 progetti per l’efficientamento delle case in Sardegna

Per l’efficientamento delle case private il Pnrr ha finanziato in tutto 2.275 progetti in Sardegna per un valore complessivo di 525 milioni di euro. È questo il dato principale che riguarda la nostra Isola e che emerge da un’analisi effettuata da Ifel (Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci) e il Sole 24 ore.

Il quadro complessivo a livello nazionale mette in rilievo soprattutto un fatto: è il Nord del paese ad aver ottenuto il maggior numero di progetti finanziati. Quattro regioni, Lombardia-Veneto-Emilia e Piemonte, da sole hanno ottenuto oltre il 50 per cento delle risorse complessive. Gli interventi totali in Italia superano i 76 mila per un valore di oltre 18 miliardi di euro. In media per ogni intervento sono stati stanziati 246 mila euro.

Dicevamo della Sardegna che con 2275 progetti finanziati supera nel Mezzogiorno solo la Basilicata ed il Molise. Per quanto riguarda invece le misure destinate alle strutture ricettive (alberghi, B&B, agriturismi) in tutta sono 91 i progetti finanziati e in questo caso il Sud batte il nord, forse proprio per la maggiore vocazione turistica. In Sardegna sono in tutto 3 i progetti che hanno ricevuto le risorse dal Pnrr.