Peste suina, l’Ue propone la riduzione delle restrizioni in Sardegna

In occasione delle riunioni previste per oggi e domani, il comitato Ue sulla salute e il benessere animale potrebbe esprimersi sulla proposta che la Commissione europea presenterà agli Stati membri per ridurre le restrizioni sulla peste suina africana in alcune zone della Sardegna. Lo apprende l’Ansa da fonti vicine al dossier.

Nell’Isola la malattia è endemica dal 1978 e per questo sono in vigore i limiti più rigorosi sulla movimentazione di suini vivi e carni. Ma negli ultimi anni i progressi sono stati notevoli, come certificato anche da diversi audit svolti dalla Commissione europea, l’ultimo dei quali pubblicato a novembre dell’anno scorso. Da allora le autorità regionali hanno intrapreso una serie di nuove misure in cooperazione con Bruxelles, con cui lo scambio di informazioni è stato continuo. Stando all’agenda del comitato Ue, ci sarà “uno scambio di opinioni ed un eventuale parere” sulle misure speciali di lotta contro la peste suina africana, per tenere conto “dell’evoluzione della situazione epidemiologica in alcuni Stati membri dell’Unione europea interessati”.