Nel mese di agosto all’aeroporto di Olbia sono transitati 616.492 passeggeri, per un totale di 4.943 voli di aviazione commerciale. Il dato è sostanzialmente allineato allo stesso mese del 2019, periodo pre-Covid, dove i passeggeri gestiti sono stati 621.128.

Rispetto al mese di agosto 2020 il traffico cresce del 60 per cento (+230.353 unità). Da segnalare che il 69 per cento dei passeggeri hanno viaggiato sulle rotte domestiche, segmento di traffico che raffrontato rispetto allo stesso periodo del 2019 evidenzia una significativa crescita del 50 per cento (+142.377 unità).

I passeggeri internazionali transitati nello scalo sono stati 190.045, il 72 per cento in più rispetto all’agosto del 2020, mentre rispetto al 2019 il calo è del -44. Positivo anche il dato dell’aviazione generale, dove si sono registrati 4.400 movimenti, il 15 per cento in più del dato relativo ad agosto del 2019.

Nei soli tre mesi estivi i passeggeri totali transitati sono stati 1.356.781, di cui 1.336.491 di aviazione commerciale e 20.290 di aviazione generale. Per un totale di 63 destinazioni collegate, di cui 40 internazionali e 23 domestiche.