Natale, voli in più per Cagliari: niente con Volotea, Ita mette in vendita biglietti solo per il 24

Niente da fare. Ita e Volotea non hanno aggiunto tutti i ventidue voli per Cagliari promessi alla Sardegna per il tramite dell’assessore ai Trasporti, Antonio Moro, che li ha annunciati nei giorni scorsi. Sardinia Post è di nuovo andata sul sito delle due compagnie per fare una simulazione dei biglietti. Ma rispetto a venerdì e sabato scorsi sono cambiate poche cose.

Il Fiumicino-Roma lo copre Volotea. Appena si entra nel sito, compare una schermata con l’opzione della Continuità territoriale. Seppure si clicca la casella ‘Residenti’, non c’è alcun rimando alle tariffe calmierate per garantire il diritto alla mobilità ai sardi. E infatti sono tantissimi quelli che non possono fare rientro nell’Isola in aereo.

Continuando la simulazione per l’acquisto di un biglietto dal 20 al 24 dicembre non si trova un posto. Intanto: la tariffa in Continuità territoriale non viene riconosciuta. Il sito, in quei giorni, indica solo cifre da capogiro indicate per la sola andata da Roma a Cagliari: si va da 225,13 euro a 338.21. Ma tuttavia cliccando sul tasto ‘Continua’ la possibilità di acquisto si ferma. C’è posto solo il 19 ma il biglietto costa 113,22 senza bagaglio (l’articolo continua dopo la foto).

Molto più pragmatica la schermata di Ita Airways: sul sito della compagnia italiana non si perde tempo. Subito la schermata indica che biglietti non ce ne sono dal 19 al 23. La tratta è il Linate-Cagliari. C’è posto solo per il 24 con partenza alle 15 o alle 22.05. Costo: 79,70 euro. Il resto dei giorni, niente da fare.