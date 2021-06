Arrivano le promozioni per l’estate di Moby e Tirrenia. Con ‘Summer Days’, prenotando da oggi al 9 luglio un viaggio da effettuare sino al 30 settembre da e per Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba, si avrà diritto allo sconto del 100 per cento sulla tariffa di passaggio ponte di un passeggero adulto (al netto di tasse, diritti e competenze), per ogni altro adulto o bambino pagante. L’offerta si somma alla possibilità per tutti coloro che prenotano per Sicilia, Sardegna o Corsica entro il 31 luglio di poter cambiare il proprio biglietto per tutte le volte che si vuole senza il pagamento di penali o anche di sospenderlo, con la possibilità di usufruirne entro il 31 dicembre 2022.