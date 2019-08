In Sardegna aumenta la ristorazione ambulante e il numero delle attività registrate è cresciuto negli ultimi cinque anni del 56 per cento. Secondo i dati di Confartigianato, sono 156 le imprese attive e questo tipo di ristorazione piace soprattutto ai giovani visto che 38 sono gestite da ragazzi che hanno meno di 35 anni anni mentre sono quattro quelle gestite da cittadini stranieri. È la provincia di Cagliari ad avere il maggior numero di postazioni di ‘street food’ con un totale di 56, seguita da Sassari (48), Nuoro (15) e Oristano (14). Quest’attività comincia si sta sviluppando in maniera concreta nel Sulcis, da sempre un territorio in sofferenza per quanto riguarda il lavoro. Con una mix perfetto di tradizione e innovazione il ristorante di strada serve piatti tipici e cibi moderni, inserendo nel proprio menù dal ‘pani frattau’ agli hamburger, dalle panadas ai prodotti gourmet bio o vegani.

È la dimostrazione che ogni pietanza tipica della Sardegna può essere trasformato in un piatto da mangiare passeggiando. “Tutto sempre con il massimo rispetto delle materie prime, delle regole sanitarie e delle tecniche di lavorazione tradizionali – commenta Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Sardegna – oltre all’attenzione verso le esigenze alimentari dei consumatori che sono le caratteristiche principali delle nostre produzioni artigiane, da sempre riconosciute per la loro genuinità e specialità”. La frontiera dello ‘street food’ potrebbe dunque rappresentare un’occasione di lavoro, legata alla promozione del territorio: “Siamo molto contenti della crescita di queste importanti realtà produttive soprattutto nel Sulcis e in tutto il resto della Sardegna – riprende Matzutzi – un argine agli esercizi abusivi che minano questo particolare settore che ha l’occasione di diventare opportunità sia per le imprese tradizionali, che innovano e diversificano, sia per le nuove realtà che propongono nuovi stili gastronomici. Lo ‘street food’ è una realtà viva e creativa fatta di cuochi, fornai, pizzaioli e rosticcieri, di imprenditori giovani e meno giovani ma tutti accomunati dall’orgoglio di conservare tradizioni familiari o di proporre nuovi sapori”