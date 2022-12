Le Acli fotografano l’Isola: i sardi si dichiarano “mediamente felici”

Acli Sardegna, nel corso di un’iniziativa pubblica, ha presentato il risultato di uno studio sulla situazione dei cittadini sardi prima e dopo la pandemia, per capire come la diffusione del Covid ha modificato la vita delle persone. La ricerca è stata realizzata in collaborazione con la società di sondaggi Swg e il centro studi delle Acli.

Il primo dato che emerge è che i sardi si sono dichiarati “mediamente felici”. Scrutando a fondo i dati emerge, però, una frattura tra coloro che ritengono di avere uno stato di salute molto buono e gli altri che non sono soddisfatti. Il protrarsi della condizione pandemica ha determinato, infatti, l’aumento delle percentuali delle posizioni estreme. Rispetto al 2021, è aumentata di 9 punti la percentuale di coloro che giudicano insoddisfacente la propria situazione economica e di 5 punti percentuale quella di chi si ritiene molto soddisfatto. Crolla anche la fiducia nei confronti del prossimo: nel 2022 salgono dell’80 per conto coloro che non si fidano degli altri e scendono di un punto percentuale coloro che si fidano.

Aumenta, invece, la percentuale di tempo qualitativo, trascorso con gli amici e i familiari. Secondo i dati, la percentuale di persone che dichiarano di passare del tempo ogni settimana o quasi tutte le settimane con i genitori o parenti non conviventi aumenta di 5 punti percentuali tra il 2022 e il 2021, riportandosi ai valori del 2017.

Le Acli, presiedute da Franco Marras (in foto), hanno poi dato alla Swg il compito di fotografare il ruolo del volontariato. Dalla indagine è emerso che il 65 per cento dei sardi attribuisce alle no profit un ruolo importante all’interno della società sarda. Inoltre, il 19 per cento fa attività di volontariato o supporto attivo non retribuito nel terzo settore, e il 6 per cento del campione dona il sangue regolarmente.

All’iniziativa, oltre al presidente Marras che ha fatto le conclusioni, sono intervenuti Rado Fonda, direttore della ricerca in Swg; Vania Statzu, studiosa di Iares Acli. Hanno partecipato monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari; Antonello Cabras, ex presidente di Fondazione Sardegna; Adriana Di Liberto, docente di Scienze economiche; Carlo Mannoni, direttore di Fondazione Sardegna.