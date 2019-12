L’agnello di Sardegna Igp entra a far parte della prestigiosa enciclopedia Treccani. Ma non è l’unico prodotto d’eccellenza regionale a essere inserito nell’autorevole collana, è infatti insieme ad altre eccellenze italiane a Indicazione geografica nel nuovo Atlante Qualitavita di Treccani. Di queste 46 sono sarde (prodotti Dop, Igp, Stg e bevande spiritose Ig tutelati e riconosciuti dall’Ue) e tra questi appunto l’agnello sardo, il simbolo della gastronomia isolana. È la prima volta che la Treccani accoglie la cultura delle indicazioni geografiche e dei prodotti tipici italiani all’interno del corpus delle sue opere.

Lo ha fatto pubblicando la decima edizione dell’Atlante Qualivita, il primo e unico volume a livello europeo dedicato alle produzioni certificate, realizzato da Fondazione Qualivita, in collaborazione con OriGIn Italia e Federdoc, “per affermare il ruolo delle filiere italiane di qualità come elemento della cultura nazionale, a fianco di un inestimabile valore economico per il Paese”. “Una grande soddisfazione vedere il nostro agnello sardo marchiato Igp e tutte le altre eccellenze nella prestigiosa enciclopedia – afferma il presidente del Consorzio di Tutela dell’agnello di Sardegna Igp (Contas), Battista Cualbu -. Questa è frutto dell’importanza e centralità che oggi ricopre nella nostra società l’agricoltura e l’agroalimentare. In particolare il cibo di qualità, buono e garantito, quello ad Indicazione Geografica tutelati e riconosciuti dall’Ue. Oggi il consumatore è sempre più consapevole nella scelta del cibo da portare a tavola, attento all’origine e all’autenticità. Per questo sceglie quelli a marchio che stanno avendo sempre più successo e sono sempre più presenti nel carrello della spesa”.

“Un’altra vetrina per il nostro agnello e per il comparto agropastorale sardo – dice il direttore del Contas, Alessandro Mazzette -. Il settore pastorale ha un ruolo centrale nei prodotti a Indicazione geografica riconosciuti dall’Unione Europea. Oltre all’agnello infatti ci sono i tre pecorini, Romano, Fiore sardo e Pecorino sardo, oltre ai Culurgionis d’Ogliastra, sempre espressione di questo mondo”.