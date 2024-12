La Sardegna punta sul turismo tutto l’anno: le strategie al Sardinia Tourism Call2Action

L’edizione 2024 del Sardinia Tourism Call2Action ha messo al centro il futuro del turismo in Sardegna, con l’obiettivo di destagionalizzare l’offerta turistica e migliorare la competitività dell’isola. Il focus dell’incontro è stato l’analisi dei dati sul turismo e le strategie per attrarre visitatori oltre i mesi estivi.

Franco Cuccureddu, assessore regionale al Turismo, ha sottolineato l’importanza di rendere la Sardegna una meta attiva tutto l’anno: «Vogliamo cercare di far percepire la Sardegna viva, attiva e attrattiva in tutti i periodi dell’anno. Per questo motivo abbiamo deciso di accendere i riflettori sull’isola per almeno una settimana ogni mese».

Tra gli eventi principali previsti per questo progetto ci sono il Natale e il Capodanno, con 17 comuni coinvolti, ma anche il Carnevale, la Settimana Santa e i ponti di aprile e maggio. «Gli eventi sono selezionati sulla base di dati scientifici, in momenti in cui le persone hanno una maggior propensione a viaggiare e spendere», ha aggiunto Cuccureddu, spiegando che l’obiettivo è far percepire che la Sardegna «non chiude il 1° ottobre per riaprire il 1° maggio».

Lucio Murru, direttore commerciale di Geasar S.p.A., la società che gestisce l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, ha evidenziato il ruolo centrale della condivisione dei dati per migliorare la comprensione del mercato turistico. «I dati ci mostrano che il primo mercato turistico straniero per la Sardegna è quello tedesco», ha affermato Murru, aggiungendo che «i turisti tedeschi che scelgono la Sardegna lo fanno come viaggiatori individuali, mentre in Spagna prediligono pacchetti tramite tour operator». Il miglioramento dell’offerta turistica in Sardegna, quindi, deve puntare anche su questo aspetto per competere con destinazioni come la Spagna.

Il convegno ha visto la partecipazione di esperti di rilievo tra cui Ivana Jelenic, amministratore delegato di ENIT, e l’esperto di destination management Josep Ejarque.

Ivana Jelenic ha ribadito l’importanza di collaborare per promuovere la Sardegna sui mercati esteri: «Sono molto felice di essere qui per parlare di Sardegna e dei dati che stanno emergendo. La nostra missione è promuovere l’Italia e le sue regioni all’estero, e faremo in modo che la Sardegna possa essere fra le nostre fila con rilevanza mondiale».

L’edizione 2024 del Sardinia Tourism Call2Action ha confermato la volontà di costruire una strategia turistica basata sulla destagionalizzazione e sul miglioramento dell’organizzazione degli eventi, con l’obiettivo di posizionare la Sardegna come una destinazione attrattiva tutto l’anno.