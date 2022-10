La Lega Pro aderisce alla campagna di Coldiretti “No al cibo sintetico”. Il lancio nel derby Torres-Olbia

Sport e cibo, due mondi che si intersecano e veicolano messaggi positivi. Parte dalla Sardegna con il derby Torres – Olbia calcio 1905 l’adesione della Lega Pro alla petizione contro il cibo sintetico promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna amica, Filiera Italia e World farmers markets coalition. Una battaglia a favore del cibo naturale, quello che piace e fa bene agli sportivi. L’iniziativa verrà presentata ufficialmente sabato 22 ottobre alle ore 10.30, presso il mercato coperto di Campagna Amica di Sassari in via Romita, nel centro commerciale luna e sole.

Saranno presenti i soggetti coinvolti: la Lega Pro, Coldiretti Sardegna, la Torres e l’Olbia Calcio, e si presenterà il gemellaggio Torres – Olbia calcio 1905 grazie a Lega Pro “Uniti contro il cibo sintetico, rivali nel derby di Sardegna”, per dare “un calcio al cibo sintetico”. La raccolta firme prenderà il via proprio domenica allo stadio Acquedotto di Sassari durante la partita di calcio; poi, interesserà gli stadi dove si gioca il campionato di serie C, in cui saranno presenti i gazebo gialli di Coldiretti e Campagna Amica per far firmare i tifosi

Le multinazionali del cibo in provetta stanno cercando di imporre al mercato la carne prodotta in laboratorio, il latte “senza mucche” fino ad arrivare al pesce senza mari, laghi e fiumi. Un cibo sintetico che potrebbe presto inondare il mercato europeo poiché già ad inizio 2023 potrebbero essere introdotte a livello Ue le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio. Per questo è importante l’impegno di tutti e sabato a firmare la petizione saranno Lega Pro, il Comune di Sassari e Torres e Olbia Calcio 1905, e il giorno dopo allo stadio i tifosi che assisteranno al derby.