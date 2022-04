La crociera sbarca ad Arbatax: extralusso Usa sulla ‘piccola’ Clio

Hanno passato Pasqua e Pasquetta a Cagliari e stamattina sono approdati ad Arbatax per raggiungere l’interno dell’Isola con tour guidati. Sono una settantina i turisti statunitensi che stanno visitando la Sardegna a bordo della Clio, una ‘piccola’ nave da crociera di 100 metri della Grand Circle Cruise Line.

È il primo approdo della stagione in Ogliastra e i passeggeri della nave specializzata in crociere extralusso sono stati accolti dallo staff della security portuale che ha seguito le operazioni di sbarco mentre la responsabile marketing dell’Autorità portuale della Sardegna, Valeria Mangiarotti, salutava il comandante.



“Sebbene un primo e modesto segnale dal punto di vista numerico, l’approdo della Clio ad Arbatax, il secondo da ottobre 2021, conferma, ancora una volta, il grande potenziale del porto ogliastrino nel mercato delle crociere – spiega il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana -. Come Sistema Sardegna, lavoriamo per il completo riallineamento dell’industria crocieristica ai livelli pre-pandemia, auspicando che, come già in gran parte riscontrato, si arrivi entro l’anno alla definitiva risalita della curva e ad un calendario 2023 con record di scali su tutti i porti”.