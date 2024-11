Investimenti industriali e gas nell’Isola, si attendono incontri a Roma e decisione del Consiglio di Stato

Dal gas alle industrie. Il conto alla rovescia con gli appuntamenti cui è legato il futuro degli investimenti industriali in Sardegna è iniziato. Per il 21 è prevista l’udienza del Consiglio di Stato che dovrebbe pronunciarsi sul Dpcm Sardegna del 2022. Ossia la misura che spiana la strada all’arrivo del gas in Sardegna.

Come annunciato i giorni scorsi, però, sia la Regione sia l’avvocatura dello Stato stanno lavorando per chiedere un rinvio del pronunciamento in modo da poter trovare una soluzione che funzioni da compromesso. Il giudizio del Consiglio di Stato è legato, infatti, al ricorso che aveva presentato la Regione guidata da Christian Solinas. All’arrivo del gas è legato il piano di ristrutturazione degli impianti dell’Eurallumina di Portovesme, che prevede un piano di investimenti da 360 milioni di euro e un impiego di 1.500 persone tra diretti, indiretti e indotto. È fissato per il 5 dicembre alle 10 al Mimit l’incontro sul futuro dello stabilimento del Sulcis della Portovesme srl.

L’azienda metallurgica controllata dalla Glencore che produce piombo, zinco, oro, argento, rame e acido solforico. Dopo lo stop alla linea piombo l’azienda ha annunciato la fermata della linea zinco e confermato il progetto per il recupero del Litio dalle batterie esauste. A questo progetto è legato un piano di investimenti che supera i 300 milioni di euro. A sollecitare la convocazione del Mimit erano stati, anche i giorni scorsi, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che avevano sollecitato la convocazione del tavolo di crisi per fare il punto sullo stato della vertenza.

Ci sono poi le altre questioni che riguardano il Just transition fund, il piano di finanziamenti da 367 milioni di euro per il rilancio del Sulcis (la partita vale complessivamente oltre un miliardo e vede partecipare Taranto con 800 milioni). A gennaio saranno pubblicate le graduatorie relative ai progetti per le bonifiche delle aree minerarie(che valgono 145 milioni di euro) e poi i bandi per le comunità energetiche.