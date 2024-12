In Ogliastra arriva la card speciale per migliorare l’offerta turistica: ecco come funziona

Il progetto punta a migliorare l’esperienza dei visitatori e a potenziare il settore turistico ogliastrino, valorizzando il territorio come destinazione attraverso l’Ogliastra Guest Card. Nei giorni scorsi, la nuova iniziativa è stata presentata ufficialmente durante un incontro a Tortolì con amministratori, operatori turistici e imprenditori in un evento organizzato dal Consorzio Ogliastra Blue Zone.

“L’Ogliastra è la prima destinazione turistica in Sardegna a promuovere una card di questo tipo, che sarà lanciata nel 2025”, hanno spiegato i promotori del progetto. La carta vuole essere un ponte tra turisti e imprenditori, con una gestione più efficiente dei flussi e in modo da adattare l’offerta in base alle preferenze dei visitatori. Il progetto, che ha una durata triennale, è stato descritto come uno strumento per migliorare l’accessibilità alle numerose attività che il territorio ha da offrire, dalla cultura all’escursionismo, e per rendere la vacanza più vantaggiosa e completa per i turisti.

“Grazie a questo strumento innovativo – ha dichiarato Cristian Pinna, presidente del Consorzio Ogliastra Blue Zone – riusciremo a offrire ai visitatori una vacanza migliore, con una conoscenza approfondita del territorio. Il nostro obiettivo è unire gli imprenditori locali in questa iniziativa e valorizzare tutte le attrattive dell’Ogliastra”. L’incontro ha visto la partecipazione di esponenti del settore come Vitale Pili, presidente del Gal Ogliastra, e Rocco Meloni, presidente della rete di albergatori Sardegna Costa Est, che hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa.

L’Ogliastra Guest Card potrà essere acquistata nelle strutture convenzionate e consentirà di accedere a una vasta gamma di attività a prezzi ridotti, come escursioni, trekking, visite a siti archeologici e partecipazione a eventi. Sarà disponibile anche online e gestita tramite una web app, che offrirà la possibilità di prenotare servizi, consultare eventi e accedere a informazioni utili come orari di trasporto pubblico e aggiornamenti in tempo reale. Fondato nel giugno 2024, il Consorzio Ogliastra Blue Zone mira a creare una rete di operatori per un turismo condiviso e partecipato, con l’obiettivo di promuovere in maniera coordinata l’offerta turistica del territorio. Il prossimo appuntamento per presentare il progetto si terrà a gennaio a Lanusei.