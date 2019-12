La Sardegna con l’Università di Sassari, è stata scelta a livello nazionale per l’istituzione di uno degli otto Centri di competenza ad alta specializzazione selezionati dal ministero dello Sviluppo economico nel Piano Industria 4.0. Nasce così Artes 4.0, un cosiddetto macronodo focalizzato sulle tematiche della robotica avanzata e delle tecnologie digitali collegate. Quello che viene definito Competence center a livello nazionale ha una struttura a rete composta da 127 soci, tra cui Università, enti di ricerca, aziende e fondazioni. Il suo obiettivo è aiutare le imprese a intraprendere, sviluppare o completare la trasformazione digitale, portando al proprio interno tecnologie e competenze che ne aumentino la competitività.

Il macronodo dell’Università di Sassari, coordinato da Giacomo Del Chiappa, docente del dipartimento di Scienze economiche e aziendali, ascolta le aziende e le aiuta a identificare le aree di investimento in innovazione più appropriate e con il miglior ritorno sugli investimenti. Il macronodo coinvolge ben 41 ricercatori dei dipartimenti di Scienze economiche, di Chimica e farmacia e Scienze biomediche. La struttura nasce per svolgere attività di orientamento, formazione, sviluppo del business e progetti di innovazione in ambito Industria 4.0. Il macronodo svolgerà le proprie attività in aree di specializzazione come la robotica, realtà aumentata e virtuale, machine learning e intelligenza artificiale, nanotecnologie, chimica e fisica dei materiali, acquisizione e anali dati, analisi strategica e altri.

Il Centro di Sassari è già operativo e, come sua prima attività, ha lanciato un bando con una dotazione di un milione di euro per promuovere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sulle tematiche di Artes 4.0 e dei suoi macronodi. Il bando, primo di tre, si rivolge a imprese in forma singola o in collaborazione tra loro che abbiano interesse a realizzare o migliorare i propri prodotti, servizi, processi e modelli di business.