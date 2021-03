La Regione concede l’uso del marchio “Isola” agli artigiani che ne faranno richiesta. È quanto previsto in una delibera di Giunta approvata su proposta dell’assessore del Turismo Gianni Chessa. “L’artigianato artistico e tradizionale rappresenta un settore importante dell’economia identitaria isolana da sostenere e tutelare – spiega – attraverso l’avvio e il consolidamento di adeguate politiche produttive, commerciali e di marketing”.

In quest’ottica la Regione, in stretta collaborazione con Sardegna ricerche, ha perfezionato l’istanza di conversione da “marchio collettivo” in “marchio di certificazione” per i nove marchi depositati nel settore: “Isola”, “Filigrana Artigiana Sardegna”, “Ferro battuto Artigiano Sardegna”, “Gioiello Artigiano Sardegna”, “Coltello Artigiano Sardegna”, “Intreccio Artigiano Sardegna”, “Intaglio Artigiano Sardegna”, “Tessitura Artigiana Sardegna”, “Ceramica Artigiana Sardegna”.