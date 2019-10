Il Ttg (Travel Experience) la fiera in programma a Rimini da oggi a venerdì, per il mondo del turismo è la sigla per eccellenza del passaggio fra la stagione estiva appena conclusa e la prossima.

Il Gruppo Onorato armatori, con le sue compagnie Moby, Tirrenia e Toremar, è in prima fila per ascoltare gli operatori, le loro esigenze e costruire e modellare insieme a loro le linee, gli orari e il servizio per le destinazioni preferite dai turisti italiani ed europei.

Le compagnie del gruppo saranno presenti attivamente,con le agenzie di viaggio, e in particolare a quelle della Sardegna, offrendo loro il viaggio di andata e ritorno in nave per poi permettere agli operatori di raggiungere la fiera di Rimini, un’iniziativa che riscuote sempre grande consenso.

Spazio anche all’incontro tra gli operatori in questi giorni a Rimini, con colloqui B2B, per sentire dalla loro voce esigenze, richieste, desideri, in modo da modellare sempre più l’offerta sulle domande di chi vive in prima linea ogni giorno il rapporto con i viaggiatori. A spiegare tutto questo è Alessandro Onorato, vicepresidente e responsabile commerciale del gruppo: “Per noi l’ascolto è decisivo e vogliamo cogliere l’occasione di Ttg per farlo una volta di più anche in occasione di queste giornate riminesi. Con l’obiettivo di sempre, che sarà anche al centro del nuovo orario che stiamo preparando per un’estate ancora più ricca del solito: circa 43mila partenze, più comfort, più servizi di bordo e più sorprese per i nostri viaggiatori”.