Il colosso delle calzature Deichmann sbarca in Sardegna: aperto il primo store a Iglesias

Deichmann, il più grande rivenditore di scarpe in Europa, arriva finalmente anche in Sardegna e inaugura il suo primo store a Iglesias, al Retail Park di via Monsignor Saba.

Lo store consolida la presenza del brand in Italia e nella regione, creando 7 nuovi posti di lavoro. Deichmann conferma quindi l’interesse a proseguire la propria espansione, grazie agli ottimi risultati già conseguiti a livello nazionale da una capillare rete vendita che conta ad oggi 129 store monomarca.

“Presente in Italia dal 2008 – spiegano – , in Deichmann è possibile acquistare una vasta collezione di scarpe di qualità a prezzi convenienti per tutta la famiglia. Ampia è inoltre la selezione di accessori, così come l’assortimento di prodotti per la cura delle scarpe e il sollievo del piede”.

Il nuovo store di Iglesias è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.