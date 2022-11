Il 2022 è anno record per il turismo. Il miglior gruppo alberghiero green è sardo

“Il 2022 ha segnato il ritorno del turismo internazionale in Sardegna e nei nostri hotel e resorts. Questo è stato anche un anno ricco di riconoscimenti per Delphina hotels and resorts.” Lo ha dichiarato la brand manager dell’azienda, Elena Muntoni, in occasione della cerimonia di premiazione dei World travel awards 2022, svoltasi in Oman, nel corso della quale Delphina è stata eletta come miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo.

“Tante le presenze- ha dichiarato Elena Muntoni – di turisti inglesi, tedeschi, francesi, svizzeri e scandinavi, ma sono tornati anche gli americani e i mediorientali: segno che il mondo del turismo è in ripresa e punti anche sulle destinazioni messe in stand-by negli ultimi anni. Essere riconosciuti come il gruppo alberghiero indipendente più green al mondo ci riempie di orgoglio e siamo felici che i nostri ospiti si sentano coinvolti in questa mission e apprezzino sempre di più il nostro impegno verso la sostenibilità e il rispetto per la natura che ci accoglie.”

Il premio per Delphina, catena alberghiera sarda con hotel e resort cinque e quattro stelle, prestigiose ville e residence nel nord Sardegna, segue i cinque ulteriori riconoscimenti ottenuti ad ottobre alle edizioni europee e nazionali dell’evento: migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d’Italia al Resort valle dell’erica, migliore beach resort d’Italia al Resort and spa Le dune di Badesi.

Il resort valle dell’erica.

“Questi riconoscimenti- dichiara la manager di Delphina- ci riempiono di orgoglio e sono la prova che la strada intrapresa 30 anni fa si è dimostrata visionaria e giusta, continuiamo a seguirla con sempre più importanti azioni volte alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato la nostra filosofia green che fin dall’inizio si è basata su sostenibilità, amore per la natura e quel tocco locale che cerchiamo continuamente di trasmettere.”

Un progetto che nasce dalla natura e confluisce nella mission aziendale di Delphina: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 spa e prestigiose ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la costa Smeralda, l’arcipelago della Maddalena e il golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola rossa e Badesi. La catena alberghiera sarda ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell’ambiente e del territorio ed è impegnata nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura.