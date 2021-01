È una partenza con molte incognite e insicurezze. Dopo il calendario rosso/arancione delle festività imposto dal Governo per contenere i contagi da Covid-19, i commercianti sperano in una piccola ripresa grazie ai saldi invernali. Ma mai come quest’anno si assiste a un avvio in ordine sparso per le settimane dei ribassi con le date di partenza che variano tra le diverse regioni.

Una partenza di fatto articolata praticamente nell’arco di tutto il mese di gennaio e che, in alcuni casi, potrebbero ancora cambiare in considerazione delle zone rosse previste su tutto il territorio nazionale il 2, il 3 il 5 e il 6 gennaio. Di fatto escluso i 4 gennaio la zona rossa arriverà fino alla Befana. In teoria la stagione dei saldi dovrebbe partire il 2 gennaio in Valle d’Aosta, in Molise e in Basilicata, il 4 invece in Abruzzo e Calabria, il 5 in Sardegna e in Campania.

In alcuni casi le date previste potrebbero cambiare con un posticipo o con addirittura un anticipo delle date indicate finora nel tentativo di cogliere il primo giorno almeno in fascia arancione anzichè rossa. Un’ulteriore complicazione, sottolineano le associazioni di commercianti e dei consumatori, che si aggiunge alle vendite promozionali anticipate a vario titolo andando a chiudere un anno nero, nerissimo, per moltissimi settori del commercio al dettaglio.

Secondo il calendario provvisorio diffuso da Confcommercio, sono fuori dal periodo dei divieti per le feste invece le partenze del 7 gennaio previste per la Puglia, la Sicilia, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia. L’Umbria dovrebbe cominciare le vendite in saldo il 9, mentre il Lazio dovrebbe partire il 12. Nella seconda metà del mese l’inizio il 16 per le Marche e la Provincia Autonoma di Bolzano (comuni non turistici).

I saldi arriveranno solo a fine mese, in Liguria, il 29, ed il 30 in Emilia Romagna, Toscana, e Veneto. In queste ultime regioni però come in altre, era stato possibile effettuare vendite promozionali già nei 30 giorni precedenti. Infine, per comprare in saldo nei comuni turistici della Provincia Autonoma di Bolzano, bisognerà attendere il 13 febbraio.