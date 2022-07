Hotel senza personale, Federalberghi: “Nel Sud Sardegna disagi minimi”

L’assenza di personale non è un problema che riguarda il Sud Sardegna. Parola di Federalberghi territoriale e del suo presidente, Fausto Mura, che parla di appena “otto strutture che si sono ritrovate costrette a sospendere alcuni servizi non avendo forza lavoro a sufficienza”.

Per il resto, nessun disagio. “Nonostante i proclami negativi in tema di lavoro, sotto i cui auspici è iniziata la stagione turistica – ha sottolineato Mura – dobbiamo rilevare che nel Sud Sardegna non ci sono stati casi di hotel che non hanno aperto per mancanza di personale”. Le sospensioni dei servizi limitate a quelle otto strutture hanno riguardato “i servizi in camera, la ristorazione a pranzo e il servizio bar in spiaggia o in piscina“, ha detto ancora il presidente.

Le figure professionali più ricercate oggi sono: cuochi, maitre, camerieri qualificati e personale qualificato della reception, sono loro che mancano. “Questo ci convince sempre di più che il vero problema sta nella formazione e nel suo scarso volume”, ovvero nel fatto che sul mercato si affaccia un numero di persone insufficiente rispetto alla domani. “Per ora la stagione turistica procede bene e ci sono ottime previsioni per i mesi a venire. Non parliamo assolutamente di stagione record ma i numeri fino ad oggi sono buoni. Come nostra abitudine faremo i conti a fine stagione”.

[Nella foto la località turistica di Costa Rei]