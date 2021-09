Fondi per i settori vitivinicolo, apistico e cerealicolo. L’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia ha emanato tre importanti decreti. Quello sul vino passa riguarda la misura ‘Promozione del vino nei paesi terzi’ e precede l’imminente pubblicazione del bando. La dotazione finanziaria comunitaria fissata per l’annualità 2021/2022 è di 1.890.388 euro, dalla quale dovrà essere decurtata la somma per finanziare il saldo per i progetti presentati nell’annualità 2020-2021, pari a circa 250mila euro.

Sono inoltre stanziati fondi regionali integrativi destinati a finanziare le azioni di promozione di marchi collettivi (DOCG, DOC e IGT), per ulteriori 260.800 euro. La quota di cofinanziamento a carico dei proponenti è pari al 50 per cento delle spese sostenute, ma può essere elevata al 80 per cento se i progetti sono finalizzati alla promozione di marchi collettivi (DOCG, DOC e IGT).

Il decreto assessoriale sul programma apistico regionale fa seguito alla ripartizione ministeriale dei finanziamenti del “Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura”, che ha attribuito alla Regione Sardegna risorse finanziarie per 304.227 euro per l’anno apistico 2020/2021 (risorse comunitarie e risorse statali). Lo stanziamento è superiore di circa euro 100mila rispetto alla precedente annualità.

Per quanto riguarda gli accordi di filiera del grano duro, l’assessora Murgia ricorda che la legge di bilancio 2020 aveva stanziato 800mila euro per l’annualità 2020/2021 a favore dei cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera per la valorizzazione del grano duro coltivato in Sardegna, incrementando in tal modo la dotazione finanziaria residua degli anni precedenti per la medesima finalità.

Il decreto assessoriale del 27 ottobre ha modificato i termini per la concessione dei premi ai cerealicoltori, inizialmente previsti: il 28 febbraio 2022 per la valutazione delle domande di aiuto e per la pubblicazione dell’elenco delle domande ammissibili; il 15 marzo la presentazione delle domande di pagamento; il 15 maggio completamento iter di valutazione delle domande di pagamento; entro il 30 giugno la liquidazione dei beneficiari.