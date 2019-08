Il vero nemico è la burocrazia. Questo è stato il motivo che ha spinto la Coldiretti a tornare in piazza, a Cagliari, per dire no al ginepraio che ostacola l’erogazione dei rimborsi per la siccità e lo sblocco delle pratiche del Piano di sviluppo rurale. Circa mille agricoltori si sono riuniti in piazza del Carmine e da lì hanno raggiunto in corteo la vicina via Caprera, dove appunto ha sede Argea, l’agenzia per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione. Un corteo con tanto di croci di legno per simboleggiare la fine a cui andrebbe il comparto se “si continua di questo passo”, sottolinea il presidente dell’associazione di categoria, Battista Cualbu. “Vogliamo dare una sveglia alla politica regionale chiediamo che l’ente pagatore si insedi quanto prima e si prenda una decisione immediata perché sono ventimila le domande presentate per i danni da siccità: solo mille quelle istruite e trecento messe in liquidazione. Di questo passo ci vorranno tre anni”. Sulla stessa linea anche il direttore, Luca Saba: “Non possiamo più aspettare, le imprese che stanno morendo per colpa della burocrazia devono essere aiutate, anche perché ci sono 37 milioni per i danni della siccità e per gli altri settori fermi dal 2017. Alla Giunta chiediamo un segnale importante”.

Un segnale che arriva a stretto giro da parte dell’assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, che ribadisce come “l’accelerazione della spesa delle risorse comunitarie e l’erogazione degli aiuti per i danni causati alle produzioni agricole dalla siccità del 2017 sono tra le priorità del presidente Solinas e tutta la Giunta”. Per quanto riguarda la manifestazione della Coldiretti, che segue le dichiarazioni fatte sulle stesse questioni da Confagricoltura, l’assessora parla di “ragioni in gran parte condivisibili, e per questo, accogliendo le sollecitazioni delle stesse organizzazioni professionali e del mondo agricolo in generale si è proceduto da subito, con il pieno coinvolgimento della struttura dell’assessorato e di Argea, a una puntuale ricognizione dello stato delle criticità e dei pagamenti, sia con riferimento alle domande di finanziamento a valere sulle misure del Psr Sardegna 2014-2020, sia con riferimento alle richieste di indennizzo presentate per la siccità del 2017”. Murgia ha inoltre coinvolto la collega degli Affari generali, Valeria Satta, per “avviare il piano di reclutamento del personale Argea per potenziare l’attività istruttoria dell’Agenzia, così da consentire un’accelerazione della gestione delle istanze giacenti”.

Alla manifestazione hanno partecipato anche la vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda, e Valerio De Giorgi, capogruppo del gruppo Misto. I due esponenti politici di maggioranza si sono impegnati a portare all’attenzione di Giunta e Consiglio quella che è diventata una priorità per il mondo delle campagne. De Giorgi, in particolare, ha chiesto all’assessorato dell’Agricoltura di mettere in piedi una task force di dipendenti regionali che, in attesa della riforma delle agenzie, possano concludere le tantissime pratiche arretrate.