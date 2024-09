Glencore conferma lo stop alla linea zinco. Todde e Cani al Governo: “Bisogna trovare una soluzione”

Glencore conferma la decisione e la Regione rilancia la mobilitazione per tenere in marcia la linea zinco di Portovesme. L’incontro al Mimit dei dirigenti della Glencore non è bastato a calmare la mobilitazione che vede muoversi assieme sindacati e Regione. “Dal Governo abbiamo appreso che la Glencore ha ribadito quanto ci ha comunicato nei giorni scorsi, ossia lo stop della linea zinco – scrivono in una nota la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore all’Industria Emanuele Cani -. Alla luce di quanto emerso anche oggi ribadiamo la nostra posizione e l’assoluta contrarietà rispetto a questa posizione”.

Non solo, i due esponenti dell’esecutivo proseguono: “Il Governo ci ha comunicato la disponibilità ad agire d’intesa con la Sardegna per trovare una soluzione. Ci attiveremo subito affinché non si perda altro tempo e siano messe in campo tutte le attività necessarie per affrontare la situazione che diventa sempre più emergenziale”.