Gasolio agricolo a +130% in un anno, Coldiretti: “Così non ce la facciamo più”

Schizza nuovamente in alto il prezzo del gasolio agricolo che sfiora l’1,60 euro al litro con un aumento nell’ultimo anno di circa il 130 per cento. A fare il punto sui costi fissi di produzione è la Coldiretti. “I prezzi – è scritto in una nota – sono tornati alle stelle dopo una breve tregua seguita all’intervento del Governo intervenuto con un taglio del 20 per cento da gennaio a marzo”.

Spiegano ancora dalla Coldiretti: “Il gasolio è aumentato proprio in uno dei momenti di maggior consumo per il settore agricolo, arrivando a 1,56 euro al litro rispetto allo 0,69 euro/litro di appena un anno fa – afferma Raffaele Corda, presidente della sezione di Villasor -. In questo momento, infatti, oltre alla fienagione e alla mietitura si preparano anche i terreni per impiantare i carciofi. Inoltre a Villasor ci sono aree fertili non servite dal Consorzio di Bonifica, quindi siamo costretti ad utilizzare il gasolio per pompare l’acqua anche dai pozzi e dai fiumi”.

Così il presidente di Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas. “La situazione è davvero difficile per tutti. I rincari stanno mettendo in crisi i bilanci delle aziende agricole che vedono aumentare anche i prezzi di concimi, imballaggi e macchinari. La nostra è l’unica Regione che ha stanziato oltre 60 milioni di euro per tamponare la crisi del mondo agricolo, ma occorre velocizzare la liquidazione di questi denari per non vanificare gli sforzi della Giunta”.

Interviene anche il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba. “In questa situazione – sottolinea – ci sono settori agricoli che vedono aumentare i costi di produzione ma hanno fermi quelli in uscita, con i prezzi dei propri prodotti bloccati e quindi costretti a lavorare sotto costo. Per questo ribadiamo la necessità oggi più che mai di filiere virtuose con una più equa ripartizione del valore anche alla luce della nuova norma sulle pratiche sleali che vieta di acquistare il cibo sotto i costi di produzione”.