L’energia da fonti rinnovabili cresce in tutta Italia. In particolare quella legata agli impianti fotovoltaici. Nell’ultimo anno la capacità fotovoltaica italiana ha superato i 25,5 twh (Terawatt/ora) per una copertura pari al 9,4 per cento della produzione elettrica interna. A oggi sono operativi ne Paese 986.313 impianti fotovoltaici di tutte le taglie, per una potenza attuale di 22,5 gw (Gigawatt) che a dicembre 2021 arriverà a 23 gw, con un numero di impianti aggiuntivi pari a circa 554 unità.

Sono i dati forniti da EnergRed, società impegnata nel sostenere la transizione energetica delle piccole e medie imprese italiane con un particolare focus sulle rinnovabili. Nella classifica per Regioni la Sardegna si colloca al nono posto per numero di impianti. Sul podio la Lombardia con 153.339 impianti, seguita da Veneto (140.883) ed Emilia-Romagna (102.827). Poi Piemonte (68.520), Lazio (66.112), Sicilia (63.068), Puglia (57.243), Toscana (51.243), Sardegna (41.839) e Campania (39.219), che messe insieme totalizzano oltre tre quarti del totale nazionale.

Per quanto riguarda, invece, la potenza installata al primo posto c’è la Puglia con 2,975 gw, seguita dalla Lombardia (2,668 gw) e dall’Emilia-Romagna (2,266 gw). Seguono Veneto (2,194), Piemonte (1,775 gw), Sicilia (1,525 gw), Lazio (1,478 gw), Marche (1,153 gw), Sardegna (1 gw) e Campania (0,913 gw).

“Cambiando prospettiva – rileva lo studio di EnergRed – a settembre 2021 risulta un installato fotovoltaico pro-capite nel nostro paese pari a 434 watt. Un traguardo di tutto rilievo, se consideriamo che a fine 2010 questo valore era di appena 61 watt”.

La Sardegna si pone al quarto posto per valore procapite più elevato. Al primo posto le Marche (756 watt procapite), quasi il doppio della media nazionale pari appunto a 434 watt, Puglia (741 watt) e Basilicata (696 watt) che si collocano sul podio. A seguire Sardegna (610 watt), Molise (599 watt), Abruzzo (596 watt), Umbria (588 watt), Emilia-Romagna (508 watt), Friuli-Venezia Giulia (481 watt) e Veneto (447 watt).