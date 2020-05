La Confindustria Sardegna ha presentato le proposte per affrontare la fase 2 e cercare di arginare la crisi che sta attanagliando diversi comparti dell’Isola. In un documento è stato fatto un decalogo con diverse soluzioni che si soffermano innanzitutto sul ruolo dell’imprenditore, con l’esplicita richiesta di “sollevarlo dall’impropria responsabilità nella qualificazione di infortunio sul lavoro, in caso di infezione da Covid-19 a prescindere da dove sia stata contratta”. Per questo motivo servono “rigorosi e chiari protocolli di prevenzione dei contagi”. Tutto è finalizzato a ripartire dal lavoro, effetto che si può ottenere “accogliendo i turisti con voli, navi, alberghi e servizi disponibili e sicuri secondo regole internazionali, tenuto anche conto della competizione delle altre destinazioni e assicurando la continuità territoriale per passeggeri e merci”.

Servono anche le risorse che si ottengono “con l’immissione rapida di liquidità vera, crediti d’imposta, sospensione di Irap e dei vari tributi e la compensazione dei costi straordinari della sicurezza sanitaria; pagando subito i debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese e con una rivoluzione che riduca e semplifichi la burocrazia e ogni procedimento adottando piuttosto standard europei”. Tra le altre richieste, Confindustria reputa necessario “liberare i programmi immediati di investimento pubblici e privati, orientare la transizione energetica e la sostenibilità in funzione dell’Agenda 2030; superare la mera logica dell’assistenzialismo quando si potrebbero destinare le risorse per mantenere i lavoratori in attività”.