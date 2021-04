Sono emerse numerose criticità sul futuro dell’Eurallumina nel corso della videoconferenza con i segretari Filctem, Femca e Uiltec, la vice ministra Alessandra Todde, la Regione e i rappresentanti dell’azienda. Si è parlato dell’imminente approvazione del Dpcm Sardegna, che traccerà il percorso per la metanizzazione: il gas arriverà a prezzo calmierato in un rigassificatore galleggiante ormeggiato nel porto di Portovesme e collegato all’area industriale sulcitana e a quella di Macchiareddu-Sarroch, nell’ambito della Virtual Pipe Line, che prevede un secondo rigassificatore a Porto Torres. Il punto critico rilevato, però, dalle segreterie regionali e territoriali Filctem, Femca e Uiltec è legato “alla scelta, da parte di Eurallumina di concerto con la vice ministra Todde, di rinunciare all’inserimento degli iter autorizzativi necessari al riavvio della fabbrica in quel Dpcm, che avrebbe potuto garantire una corsia preferenziale legata alla rilevanza strategica di quelle produzioni. È quindi emerso – sostengono i sindacati – che l’Eurallumina ha invece scelto di avviare la procedura Paur (Procedimento ambientale unico regionale) secondo un percorso che, come ha spiegato nel corso della videoconferenza l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis, ridurrà i tempi di una parte sola delle autorizzazioni mentre per le altre l’iter sarà quello consueto. Una prospettiva che – sottolineano i sindacati – non fa presagire nulla di positivo“.

Filctem, Femca e Uiltec hanno quindi ribadito che il fattore tempo è prioritario: “Sarebbe assurdo assistere a un nuovo slittamento degli iter autorizzativi, soprattutto in un momento in cui si potrebbero invece accorciare i tempi attraverso il Dpcm Sardegna”. Le categorie inoltre, esprimono preoccupazione “per il silenzio dell’assessorato all’Industria sui tempi di realizzazione dei lavori di escavo del porto” e attendono di sapere quando verrà firmato il Mou, ovvero il Memorandum d’intesa su tempi e modalità di riavvio dell’Eurallumina al 2023.