Energia, Iren apre due nuovi impianti a Bolotana e Guspini

Iren avvia due impianti in Sardegna. La compagnia per la distribuzione di energia elettrica si è aggiudicata una gara con cui Terna, gestore della rete di trasmissione nazionale, assicura l’adeguatezza del sistema elettrico nazionale.

I nuovi impianti a batteria di Iren entreranno in esercizio nel 2024 e per quindici anni saranno a disposizione di Terna per garantire il bilanciamento della rete. “Le batterie – si legge in una nota – sono sistemi in grado di fornire sostegno alla rete elettrica, in continuo ammodernamento per aumentare la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili. Secondo il Piano nazionale integrato Energia Clima, la crescita delle produzioni da fonti rinnovabili dovrà essere accompagnata da nuovi sistemi di accumulo elettrico in grado di garantire stabilità alla rete, sopperendo alla intermittenza delle produzioni da fonte solare ed eolica”.

Iren realizzerà gli impianti, rispettivamente di 40 e 8 megawatt, nei Comuni di Bolotana e Guspini che riceveranno un premio di oltre 1,1 milioni di euro all’anno, per un periodo di 15 anni a partire dal 2024. “Questi impianti innovativi offriranno un contributo fondamentale per l’isola nel processo di decarbonizzazione, facilitando inoltre lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili”.

Nella foto: Guspini