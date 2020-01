Nuove opportunità per le imprese nell’Isola. E in particolare per disoccupati, donne e imprese nelle zone ad alto rischio di spopolamento e nelle isole minori che intendono avviare o rafforzare iniziative aziendali. Sono loro i destinatari del nuovo avviso della Regione per il microcredito, pubblicato dalla Regione dopo la delibera proposta dall’assessora del Lavoro, Alessandra Zedda.

L’avviso si articola in quattro finestre: la prima e la terza rivolte a soggetti disoccupati che intendano avviare un’iniziativa imprenditoriale in Sardegna e a quei soggetti occupati che vogliono realizzare nuovi investimenti per l’ampliamento, la diversificazione o l’innovazione di iniziative già esistenti. Poi c’è quella dedicata alle donne e infine le iniziative imprenditoriali che verranno realizzate nelle isole minori o nelle zone ad alto tasso di spopolamento. Il fondo microcredito, permetterà di finanziare progetti compresi tra un minimo di cinquemila euro a un massimo di 35mila euro in relazione alle spese ammissibili.

La presentazione della domanda, alla quale dovranno essere allegati il business plan e tutta la documentazione richiesta, potrà essere fatta nella piattaforma Sardegna Lavoro del sito della Regione entro la prima metà del mese di gennaio. “Vogliamo aiutare e dare un supporto concreto alle micro imprese e agli imprenditori della Sardegna che desiderano avviare iniziative produttive che favoriscono l’occupazione e generano benessere per la nostra comunità – afferma l’assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda -. Il microcredito è uno strumento strategico per il sistema imprenditoriale della nostra Isola anche perché permette di arginare fenomeni di povertà e consente l’inclusione finanziaria di quelle categorie sociali definite non bancabili“.