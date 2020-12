Botta e risposta tra la Sardegna ed il Piemonte. All’annuncio che ben 1,2 tonnellate di arance di Villacidro saranno a disposizione per Natale sulle tavole dei piemontesi e dei sardi emigrati a Torino, dal capoluogo regionale del Nord Italia arriva quello dello sbarco nell’Isola di ‘Sardinia Delight‘. Diretta emanazione di ‘Piedmont Delight‘, brand già affermato, nel 2021 renderà possibile anche nell’Isola di usufruire di un nuovo sistema di compravendita online delle eccellenze enogastromiche sarde (e non solo), riassumibile nell’innovativo slogan “Be local to be glocal’.

A darne l’annuncio è stato l’imprenditore italo-libanese Georges Mikhail, che nel ringraziare e fare gli auguri di buone Feste ai propri clienti, ha colto l’occasione per perfezionare questa nuova filiera nel campo dell’e-commerce, indicando la Sardegna come prossimo traguardo da raggiungere.

“Be local to be glocal – scrive Mikhail – non è solo la nuova visione che guida il nostro Gruppo e su cui abbiamo costruito la nostra strategia, ma un modello cui pensiamo debba ispirarsi chi vuole fare impresa nel prossimo decennio. Un po’ modello che parte dalla nostra esperienza storica per proiettarsi verso un e-commerce innovativo, in idee e comportamenti che sostengano una nuova cultura del consumo e della distribuzione creando valore per tutti. Be Local – prosegue l’imprenditore- vuol dire Be green e be soustenaible, ad iniziare da ciascuno di noi. La nostra convinzione è che questa sarà la filosofia che ci porterà alla ripartenza dopo la Pandemia, creando valori aggiunti economici, culturali e di prospettiva per il nostro patrimonio umano. Questa è l’ottica con cui abbiamo creato Be local e le sue piattaforme Cerea (su Torino) e Piedmont Delight (a livello internazionale), per supportare – è la conclusione – le piccole e medie imprese del territorio ed aiutarle ad andare in tutto il mondo, attraverso un delivery alternativo creato apposta per loro ed a loro accessibile rispetto ai grandi player internazionali”.