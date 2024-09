Cresce Deliveroo in Sardegna e ora il servizio raggiunge altri tre Comuni in provincia di Cagliari: ecco quali

Cresce il servizio di Deliveroo in Sardegna. La piattaforma dell’online food delivery ha esteso ​ il suo servizio in Provincia di Cagliari, in particolare a San Sperate, Monastir e Ussana. In questi Comuni conta di collaborare e creare opportunità di business e lavoro per decine di nuovi ristoranti partner e rider.

“L’Italia è un mercato chiave per Deliveroo. Siamo leader di mercato e le opportunità di crescita sono ancora enormi. Cagliari è una delle principali città italiane nelle quali operiamo – ha detto Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy – e ha una tradizione nel delivery che viene da lontano. La nostra espansione dimostra l’attenzione e la volontà di continuare ad investire creando nuove occasioni di business, crescita e lavoro nella ristorazione e nel settore della consegna a domicilio di prodotti alimentari. Vogliamo mettere a disposizione la tecnologia e la capacità innovativa di Deliveroo per contribuire allo sviluppo delle città e dei territori nei quali siamo presenti ed operiamo” .