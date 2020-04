Prenotare ora le vacanze in Sardegna? “Al momento la vedo molto complicata, ma spero che con la discesa della curva dei contagi ci sia la possibilità di farlo nella seconda parte dell’estate, quella cioè che nell’Isola ha tradizionalmente segnato i picchi maggiori”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas intervistato a Centocittà su Rai Radio 1 interviene sul rischio tracollo del sistema turistico sardo alla luce dell’emergenza coronavirus che da giorni sta aumentando le ansie di operatori, imprenditori e le migliaia di lavoratori del settore, la maggior parte dei quali stagionali.

In generale, sulla ripartenza, il governatore ha spiegato di concepire “la prima fase di riapertura soprattutto diretta al traffico nazionale (in Sardegna è chiuso il traffico passeggeri via mare e via aria, ndr), e nel turismo a una circolazione locale”. Solinas ha anche insistito sulla necessità di salvaguardare l’industria delle vacanze per aiutare le imprese a superare questo periodo fino alla riapertura. D’altra parte, ha sottolineato, “in Sardegna il turismo da solo vale l’8 per cento del Pil, mentre il 6 per cento è l’indotto che ne deriva”. Quindi, ha chiarito, “il 14 per cento del nostro Pil è in questo momento completamente bloccato“.