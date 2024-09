Cooperazione tra imprese e promozione dei prodotti, nasce il progetto ‘Eccellenze d’Ogliastra’

Il futuro delle imprese ogliastrine e sarde passa per la cooperazione, elemento irrinunciabili per segnare quel salto di qualità necessario per affrontare la sfida sui mercati internazionali. Eccellenze d’Ogliastra il paniere formato da sei aziende, in questa sfida, c’è.

Del tema di è discusso al frantoio oleario di Pizzu ‘e Cuccu, nell’incontro dedicato alla promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari dell’Ogliastra. La giornata, moderata da Michele Ruiu, presidente del distretto rurale Ogliastra, ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e esperti del settore.

Tra i presenti, Patrizio Re, presidente dei piccoli proprietari e coltivatori d’Ogliastra e capofila del progetto “Eccellenze d’Ogliastra“, ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa. A seguire, sono intervenuti Davide Burchi, sindaco di Lanusei, Vitale Pili, presidente del Gal Ogliastra, e Salvatore Corrias, presidente della prima commissione del Consiglio Regionale Sardegna, che hanno sottolineato l’importanza di valorizzare i prodotti locali per sostenere l’economia del territorio.

Tra gli interventi Agostino Curreli dell’Agenzia Argea, ha discusso delle opportunità per i piccoli coltivatori non professionali di inserirsi nella filiera di produzione agricola attraverso il sistema cooperativo. Gian Franco Satta, Assessore Regionale all’Agricoltura, ha poi illustrato il ruolo delle reti d’impresa nella promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari della Sardegna, evidenziando come la collaborazione tra aziende possa portare a un miglioramento nella qualità e nella competitività dei prodotti locali.

Il progetto “Eccellenze d’Ogliastra” presentato ufficialmente al pubblico è nato per realizzare di una filiera di prodotti agroalimentari del territorio, in grado di soddisfare le esigenze del consumatore finale e valorizzare le piccole produzioni che rischiano di scomparire a causa della massificazione del mercato. Per raggiungere questo obiettivo, la filiera sta utilizzando diverse forme di vendita e interazione. Sono coinvolti nel progetto gli operatori del settore HO.RE.CA., comprendendo hotel, ristoranti, scuole, supermercati, mense scolastiche e aziendali, così come i Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.). Sono stati coinvolti 1500 studentesse e studenti delle scuole secondarie, e materne nella scoperta dei sapori locali attraverso l’esperienza della “Sana Merenda”.

L’approccio alla promozione dei prodotti non si sta limitando alla loro qualità gastronomica, ma si estende anche al valore salutistico e nutraceutico. Attraverso la presentazione di piatti tipici e le degustazioni dedicate, si mira a sensibilizzare maggiormente il pubblico al consumo locale e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

La Cooperativa Piccoli Proprietari e Coltivatori d’Ogliastra di Lanusei è capofila di questa iniziativa. Gli altri prodotti selezionati per far parte del sodalizio rappresentano il meglio dell’Ogliastra: vino, olio, ciliegie, olive verdi in salamoia, miele di corbezzolo, propoli, pappa reale, pane e dolci. Ogni elemento è intriso della tradizione produttiva e del patrimonio storico, sociale e territoriale che caratterizza l’Ogliastra. I marchi presenti sono: Panificio Ferreli di Lanusei, Cantina Gebelias di Loceri, Apicoltura Marco Demuro di Loceri, Azienda agricola FruSec di Loceri, Azienda agricola Caterina Meloni di Lanusei e la Cooperativa Piccoli Proprietari e Coltivatori d’Ogliastra di Lanusei. Altre aziende entreranno a farne parte nei prossimi mesi.

L’incontro di Lanusei è stato dedicato al confronto sulle prospettive e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari d’Ogliastra. Un momento di dibattito sulle necessità delle aziende che chiedono d’implementare la filiera corta e di adeguare i tempi delle imprese a quelli dei finanziamenti che arrivano dopo anni dalla realizzazione dei progetti sovvenzionati.

“Rafforzare la filiera corta è il nostro obiettivo – ha detto l’assessore Gian Franco Satta – implementare le risorse della didattica per divulgare la sana alimentazione che l’agricoltura produce è un progetto che voi già realizzate e che merita maggiore forza”.

Il 31 agosto, Lanusei ha accolto anche un evento musicale speciale presso la stessa location di Pizzu ‘e Cuccu: il concerto “Parole di Faber”, tributo a Fabrizio De André. L’evento, iniziato alle 21:00, ha visto una grande partecipazione e motivazione del pubblico alla causa solidale. L’ingresso era con offerta volontaria, il ricavato destinato all’Associazione Pink Flamingos per l’acquisto di un casco refrigerato. Questo dispositivo è fondamentale per prevenire la perdita di capelli e sopracciglia nei pazienti sottoposti a chemioterapia, un’iniziativa che ha unito musica e solidarietà.

Le donazioni permetteranno l’acquisto del casco che sarà consegnato nei prossimi mesi all’Ospedale di Lanusei: “la popolazione ogliastrina è stata molto generosa e noi non smetteremo di pedalare – dicono le Pink Flamingos – finchè non avremo portato un casco in ogni ospedale della Sardegna”.