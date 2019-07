Conquistare i mercati esteri, in particolare Cina e Canada, per promuovere l’enogastronomia e il turismo. È l’obiettivo delle coop sarde che prenderanno parte alla seconda edizione del progetto ‘Sardinia beyond the sea’, previsto dal programma di internazionalizzazione portata avanti con il supporto della Regione per un budget complessivo di 575 mila euro di cui il 75 per cento a fondo perduto. “Chiuso positivamente il primo esperimento – ha detto Gianni Locci, vicepresidente Legacoop e responsabile progetto – si lavora oggi a una nuova sfida per conquistare nuovi mercati e dare alle imprese sarde, nuove opportunità”. Locci ha poi rivolto un appello alla Regione per snellire le procedure e velocizzare le pratiche. E in rappresentanza dell’amministrazione regionale ha partecipato alla presentazione del progetto l’assessore regionale all’Industria, Anita Pili: “È necessario promuovere il sistema Sardegna perché tutti assieme abbiamo un valore aggiunto”. Dall’assessore una richiesta per “essere coinvolta in prima persona in merito ai tempi del progetto”.

Che la strada da seguire per “trovare nuovi prodotti e nuovi mercati” sia quella della cooperazione l’ha rimarcato il presidente regionale di Legacoop, Claudio Atzori: “È il secondo nostro progetto – ha detto – e siamo convinti che potremo migliorare la nostra azione, perché siamo uno dei principali settori della Sardegna capaci di fare innovazione”.

Per quanto riguarda la prima esperienza dell’anno scorso, sono state coinvolte tredici imprese Cooperative dei settori agroalimentare, culturale e turistico. Dopo la fase dedicata agli incontri e alle trattative, ci sono stati i tour del formaggio, del vino e del turismo che hanno permesso di visitare le diverse realtà cooperative. Al programma hanno preso parte compratori provenienti da Svezia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Belgio, Germania, Irlanda e Stati Uniti.