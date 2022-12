Continuità, Alghero senza voli. I sindacati in allarme: “Così si rischia l’isolamento”

“Un intero territorio, come il Nord ovest dell’Isola potrebbe trovarsi totalmente isolato con gravissimi danni sotto l’aspetto sociale, economico e commerciale. È una grande amarezza”. È il commento del segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, dopo l’apertura delle buste per la gara della continuità territoriale che è andata deserta per i collegamenti verso l’aeroporto di Alghero-Riviera del Corallo.

“Nel Nord ovest della Sardegna potremmo assistere ad un libero mercato nei due mesi estivi ed in occasione di alcuni ponti festivi – sottolinea Boeddu -. Periodi nei quali si potrebbe affacciare più di una compagnia aerea mentre, nel lungo periodo di morbida, regnerebbe la totale mancanza di collegamenti”. Per Boeddu, “non c’è un giorno da perdere, è necessaria una soluzione tampone che eviti un vero e proprio disastro”. Per il sindacalista l’errore è stato mettere a gara “ogni singola rotta, da ogni singolo scalo”. “L’esito di questa gara – rincara William Zonca, segretario della Uil Trasporti – rispecchia e mette a nudo debolezze di questo schema di continuità territoriale che non risponde alle esigenze dei sardi”. Il bando deserto per Alghero, secondo Zonca, “oltre a mettere a rischio la mobilità e il sistema occupazionale del settore dei trasporti, è la conferma che bisogna mettersi subito in movimento per modificare le regole del prossimo bando e colmare il gap che penalizza la Sardegna, sempre più lontana dalla penisola”.