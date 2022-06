Confindustria, Bonomi a Cagliari: “L’Isola deve puntare sull’industria”

“I problemi della Sardegna? Bisogna essere ottimisti. Bisogna sfruttare le caratteristiche della Sardegna e puntare non solo sul turismo ma anche sull’industria”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell’assemblea regionale degli Industriali in svolgimento all’aeroporto di Cagliari-Elmas. “La Sardegna ha già dimostrato negli anni che si può fare industria, manifattura. E si può fare in maniera competitiva. Certo, dobbiamo creare le condizioni – ha aggiunto Bonomi – e in questo senso le infrastrutture sono essenziali”.

Il presidente di Confindustria è intervenuto anche su un tema di cui si discute parecchio in questi giorni. “Il salario minimo garantito non è un tema di Confindustria, è una proposta di direttiva europea che deve essere ancora approvata. Tra l’altro non prevede obbligo di recepimento”, ha detto. “Stiamo parlando di un salario di nove euro lordi all’ora, i contratti collettivi di Confindustria sono tutti superiori. Se il Governo lo vuole fare, lo faccia prendendosi le sue responsabilità. L’importante è che lo faccia bene e che non faccia un disastro applicando qualcosa che vada a depotenziare la contrattazione collettiva nazionale”.