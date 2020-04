Prima del Coronavirus, il mercato degli appalti pubblici elettronici per le imprese sarde è stato brillante. Infatti, è stato di oltre 151 milioni di euro l’ammontare degli acquisti effettuati nel 2019 dalla Pubblica amministrazione della Sardegna attraverso il Mepa, la piattaforma elettronica del Ministero dell’Economia e delle Finanze; di questi il 53 per cento è stato fornito da imprese sarde per un controvalore di oltre 80milioni di euro. Nel 2018, il valore degli acquisti della Pubblica amministrazione sarda fu di 133 milioni di euro, di cui 72 andarono aggiudicati alle imprese sarde. I dati pre-Covid19 che arrivano dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha analizzato e rielaborato i dati per l’Isola del Mef-Consip del 2019. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avviato e gestito da Consip, consente infatti alle Pubbliche amministrazioni registrate di consultare un catalogo elettronico, confrontare e acquistare i beni e servizi offerti anche dalle imprese sarde abilitate sul sistema. “Questi dati, ovviamente pre serrata Coronavirus, confermavano come il rapporto tra Pubblica Amministrazione e imprese locali sarde sul Mepa, fosse pienamente decollato – commenta Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – come sarà il 2020 per gli appalti elettronici nessuno lo può sapere anche se temiamo una frenata che potrebbe abbattersi sulle imprese già duramente provate dalla chiusura imposta dal Decreto”. “Non neghiamo di essere preoccupati per il rallentamento di un sistema che negli anni ha garantito opportunità a entrambe le parti – continua Matzutzi – da un lato, le piccole imprese che potevano partecipare agli appalti pubblici avvalendosi di procedure veloci e trasparenti; dall’altro, lo strumento consentiva alla pubblica amministrazione di avvalersi di beni e servizi di qualità locale”.