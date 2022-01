Commercio, via ai saldi invernali: nell’Isola si parte tra pochi giorni

Si apre ufficialmente oggi in due Regioni la stagione dei saldi invernali, ma la Sardegna deve attendere ancora qualche giorno. Sicilia e Basilicata fanno da apripista con l’avvio già da oggi delle vendite di fine stagione, che nella maggior parte delle regioni, e nell’Isola, scatteranno invece mercoledì 5 gennaio. Un’occasione ghiotta per consumatori e commercianti: 4 italiani su 10 sono già pronti ad andare a caccia di sconti, con in tasca un budget in media di 120-150 euro e un giro d’affari stimato in oltre 4,2 miliardi.

Le vendite a prezzi scontati, che di fatto nei negozi partono già qualche giorno prima in forma di pre-saldi per i clienti fidelizzati, iniziano ufficialmente oggi in Basilicata e Sicilia. Domani sarà la volta della Valle d’Aosta, mentre dal 5 toccherà a tutte le altre regioni della penisola. Nella provincia di Trento saranno i negozianti a decidere liberamente i periodi; per l’Alto Adige, in alcune zone si parte l’8 gennaio, mentre in diversi Comuni turistici bisognerà attendere il 5 marzo.