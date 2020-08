Ha preso il via, per la prima volta in Italia, una collaborazione tra due piattaforme di crowdfunding immobiliare mirata a raccogliere complessivamente 1 milione di euro a supporto di un progetto turistico in Sardegna. Si tratta di House4Crowd, autorizzata da Consob, e Trusters, totalmente made in Italy.

Il progetto in questione è il Santina resort&spa, struttura alberghiera di 7.500 metri quadrati che si inserisce nel Golfo dell’Asinara, nel borgo medievale di Castelsardo, in fase di ultimazione, con consegna prevista a novembre 2020. Entrambe le piattaforme raccolgono fondi per lo stesso interno: in un caso per l’edificio, nell’altro per gli arredi.

Il crowdfunding interviene a integrazione del capitale in gran parte già investito dal promotore dell’iniziativa, l’imprenditore Giovanni Cavalieri, che ha rilevato il progetto immobiliare con un leasing di 7,5 milioni di euro alla Sardaleasing e locato alla Garibaldi Hotels. L’obiettivo di raccolta su House4Crowd è di 800 mila euro finalizzati a ultimare i lavori della struttura e per gli investitori, che diventeranno soci, sono previsti ritorni del 7,81 per cento in un anno. Per chi volesse rimanere nella società altri tre anni, il ritorno previsto è tra il 13 e il 14 per cento. Trusters invece ha chiuso oggi la raccolta (con un ritorno del 10 per cento annuo) raggiungendo i 200 mila euro previsti per gli arredi del resort.