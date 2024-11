Coldiretti Sardegna, eletta la nuova delegata regionale dell’organizzazione giovani. Con lei anche due vice

Laura Cocco, 29 enne di Cuglieri, è la nuova delegata regionale di Coldiretti Giovani impresa Sardegna. È stata eletta all’unanimità questa mattina a Mogoro, nei locali del birrificio Bam, durante la riunione dell’assemblea elettiva. Eletti anche i due vice che sono Andrea Sedilesu (Mamoiada) e Pietro Satta (Chiaramonti). Già delegata Coldiretti Giovani di Oristano, Laura Cocco resterà in carica per i prossimi 5 anni e porterà avanti l’attività dei giovani di Coldiretti in continuità con l’azione del suo predecessore.

Grande partecipazione per la riunione dell’assemblea che prima dell’elezione ha potuto confrontarsi sul lavoro svolto in questi anni e impostare nuove idee progettuali per il futuro. La mattinata è stata arricchita dalla presenza del professor, dottore endocrinologo, Andrea Loviselli, che ha potuto spiegare e confrontarsi con i ragazzi sul mondo dell’alimentazione e delle buone pratiche di vita legate alla nutrizione. “Ringrazio la Federazione regionale per la fiducia e spero di svolgere al meglio il mio compito. Mi auguro di poter lavorare tutti insieme, in squadra, perché da soli non si va lontano. Vogliamo realizzare attività stimolanti e coinvolgenti, dove i giovani siano davvero in primo piano”. Secondo Laura Cocco i giovani Coldiretti oggi “non sono più ‘il futuro’ perché il futuro è rappresentato dalla generazione che viene dopo di noi — sottolinea – noi siamo il presente e dobbiamo agire ora per cambiare le sorti dell’agricoltura, offrendo il nostro sostegno al settore. Spero davvero che potremo confrontarci insieme mettendo in campo le nostre idee – conclude – ciascun giovane, proveniente da ogni svariato settore agricolo, può dare il proprio contributo e il proprio supporto per far funzionare al meglio il gruppo regionale”.

Per il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, presente all’incontro per portare il messaggio della struttura regionale, la neo-delegata è “una persona capace, come ha già dimostrato nella sua attività lavorativa e all’interno di Coldiretti”, tuttavia, aggiunge: “dovrà mantenere l’umiltà di guardarsi indietro e saper rappresentare e coinvolgere tutto il mondo giovanile dell’associazione”. Con uno sguardo rivolto al futuro, Laura, insieme agli altri giovani “avrà il compito di confrontarsi con loro, ascoltarli e renderli sempre protagonisti”. D’altronde “Coldiretti è una comunità nella comunità” continua Saba “composta da imprenditori e imprenditrici, giovani, donne e senior. In questo, proprio i giovani rappresentano il nostro futuro e per questo devono avere un ruolo da protagonisti oggi in Coldiretti per esserlo domani nella società sarda”, conclude.

Secondo Claudio Orefice, infine, segretario regionale dei Giovani “complimenti per l’elezione a Laura che sono sicuro potrà proseguire il buon lavoro svolto sin qui dal Movimento Giovani sia negli incontri territoriali che nella progettualità portata avanti finora in modo proficuo – conclude – il tutto finalizzato alla crescita dei nostri imprenditori agricoli del futuro all’interno del movimento giovani”.