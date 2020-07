Pioggia di premi e menzioni speciali per i Sardinia food awards, l’evento dedicato alle eccellenze agroalimentari del territorio. Per la quinta edizione , che si è svolta al Golf Club Is Molas, sono state coinvolte 214 aziende dell’Isola (189 nella scorsa edizione) iscritte nelle varie categorie: vino, olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, bottarga, dolci.

I Sardinia Food Awards sostengono le aziende produttrici di prodotti d’eccellenza fornendo loro la possibilità di entrare nei grandi circuiti commerciali facendosi conoscere tramite la degustazione dei prodotti di punta a giurie selezionate, costituite da influencer e professionalità del settore. “Abbiamo voluto portare in fondo i Sardinia food awards proprio per dare un segnale positivo alla gente della nostra terra. Siamo molto orgogliosi di portare avanti avanti un progetto che sta crescendo e consolidando di anno in anno si è aggiunto il patrocinio del ministero dell’Agricoltura – spiega l’ideatore e organizzatore Donato Ala Giordano – il progetto cresce anche con altre iniziative che vedranno protagonisti i nostri produttori”.

L’evento quest’anno è stato patrocinato per la prima volta anche dal Ministero dell’Agricoltura oltre che dalla Regione Sardegna e dall’Agenzia Laore (l’agenzia regionale che si occupa dell’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale). Nei prossimi mesi infatti, lo staff degli Italy Food Awards che comprende oltre alla Sardegna altre 4 regioni italiane – Toscana, Puglia, Piemonte e Veneto – selezionerà i produttori interessati, realizzando un nuovo progetto di E-commerce che vedrà la luce a settembre.