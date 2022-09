Centro servizi per il volontariato, Tar del Lazio respinge il ricorso di Sardegna Solidale

La quinta Sezione del Tar Lazio ha rigettato il ricorso proposto dal Centro di servizio per il volontariato ‘Sardegna Solidale’ odv perché “palesemente infondato”. Il ricorso, presentato nel 2020 contro la Fondazione Onc (l’Organismo nazionale di controllo sui Csv), chiedeva l’annullamento del provvedimento che dichiarava l’inammissibilità della manifestazione d’interesse presentata il 15 luglio 2019 da ‘Sardegna Solidale’ in merito all’accreditamento quale Centro di servizio regionale per il volontariato. L’organizzazione era stata dichiarata “soggetto non legittimato”, come riporta testualmente la sentenza della Sezione del Tar Lazio, presieduta dal giudice Leonardo Spagnoletti. Lo comunica l’Ufficio stampa del Centro Servizi Sardegna odv che dal 1° gennaio 2022 ha in affidamento la gestione dell’unico Csv esistente nell’Isola su mandato dello stesso Onc.

“L’associazione – si legge ancora nella sentenza – era l’ente risultante dalla trasformazione del Comitato promotore per l’istituzione e la gestione del Centro di servizio per il volontariato ‘Sardegna Solidale’ formalmente vincitore dal 1998 del bando per l’istituzione e la gestione del Centro di servizio per il volontariato per la Regione Sardegna”, scrivono ancora dal ‘Centro Servizi Sardegna’. “L’Organismo nazionale di controllo sui Csv – prosegue la nota – aveva invitato ‘Sardegna Solidale’ a fornire tutta la documentazione necessaria alla verifica dei presupposti di legge per ottenere la delibera positiva di accreditamento. Successivamente, l’Onc aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta e Sardegna Solidale aveva presentato ricorso”.

Dalla Odv che gestisce il Terzo Settore nell’Isola riportano ancora un altro passaggio chiave della sentenza. “In sede di verifica di ammissibilità, sembra emergere una non coincidenza fra il soggetto gestore del Csv, ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 nell’ambito territoriale Sardegna (Associazione La Strada Odv), e il soggetto che ha effettivamente presentato la manifestazione (Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale)”, hanno scritto i giudici.

Infine: “Nonostante le molteplici sollecitazioni dell’amministrazione resistente al deposito della documentazione comprovante il rapporto giuridico eventualmente successorio tra l’originaria Associazione La Strada Odv e la ricorrente stessa, dal deposito della cospicua documentazione non emergeva la trasformazione giuridica” prevista dalla normativa. Si è ora in attesa del pronunciamento dell’Onc in merito al nuovo bando di gara (scaduto lo scorso 30 giugno) per l’assegnazione definitiva della gestione del Csv in Sardegna.

[Nella foto il Tar del Lazio]